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" gol yollarında onun kadar etkili değildi"

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, lı golcü futbolcu 'ın ve 'den daha iyi gelişim gösterdiğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 21:54
Cristiano Ronaldo gol yollarında onun kadar etkili değildi

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, milli takımda oynadığı son iki maçta gol atan 20 yaşındaki Rashford'dan övgüyle bahseden Southgate, "Rashford özel bir yetenek. Kane ve Ronaldo, Rashford'ın yaşındayken onun kadar gelişme göstermemişti. , Rashford'ın yaşlarındayken Tottenham'da çok az süre alıyordu. Ronaldo da onun yaşlarındayken gol yollarında bu kadar etkili değildi. Bu yüzden Rashford'a kendini daha da geliştirebilmesi için süre tanımalıyız." ifadelerini kullandı.

Rashford'ın 'da bu sezon henüz düzenli olarak ilk 11'de yer almamasına rağmen kendini gösterme fırsatı bulduğunu ifade eden Southgate, genç futbolcunun İngiltere Milli Takımı'nda sergilediği performanstan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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"Cristiano Ronaldo gol yollarında onun kadar etkili değildi"
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