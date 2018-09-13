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'na Tahkim indirimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , li futbolcu 'nun 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:48
Emre Belözoğlu'na Tahkim indirimi

'nun kararı şöyle;

Futbol Kulübü'nün futbolcusu ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Erteleme talebinin reddine,
- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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Emre Belözoğlu'na Tahkim indirimi
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