İrfan Can Kahveci: "Bizi sürükleyecek taraftar grubumuz olsaydı şampiyon olurduk"

Medipol Başakşehir'in formda oyuncusu İrfan Can Kahveci, milli takımdan, sezonun ilk 4 haftasındaki performanslarına, yabancı oyuncu kuralından hedeflerine kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE BAŞLADIK"



Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ancak beklenmedik bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyen Kahveci, "Lig başlarken ilk 4 haftada hedefimiz 12 puandı ancak 2'nci hafta Kasımpaşa'ya karşı şanssız bir mağlubiyet aldık. Milli takım arasına kadar 4'te 4 yapmak istiyorduk. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladık. Kasımpaşa maçı dışında fena bir başlangıç yapmadık. Kendi açımdan da sezon iyi geçiyor, iyi başladığımı düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda daha da iyi olacak. Takımda aynı oyuncular var. Geçen sezondan devam eden birçok oyuncu takımda yer alıyor. Burada aile gibi olduk. Çok güzel bir hava var. Bu sezon artık ligi şampiyonlukla bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ OLACAĞIM"



Başakşehir'e geldiği günden bugüne çok daha ileriye gittiğini ve kendini geliştirdiğine vurgu yapan Kahveci, "Geldiğim noktadan daha iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Kendimi çok geliştirdim. Bu gelişme Arda ağabey, Emre ağabey ve hocalarım sayesinde oldu. Onlardan her gün yeni şeyler öğreniyorum. Daha da öğrenecek çok şey var. İnşallah daha da iyi olacağım" şeklinde konuştu.



"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA ABDULLAH AVCI"



Medipol Başakşehir'e transfer olmasındaki en önemli nedenin Abdullah Avcı olduğunu dile getiren orta saha oyuncusu, "Başakşehir'e gelmem için en önemli neden Abdullah hocanın burada olması. Bu çok büyük bir avantaj. Taktiksel olarak bana müthiş şeyler kattı. Menajerimle bunları düşünerek ve konuşarak buraya geldik. Daha çok oynama fırsatı bulacağım için Başakşehir'i tercih ettim. Şu an gayet her şey yolunda. Abdullah hoca ham taktiksel hem de birçok yönden kendisini geliştirmiş birisi. Bizim gelişimimize katkı sağlıyor. Türkiye'de benim için en iyi hocalardan birisi Abdullah Avcı. Benim çalıştığım en iyi hoca da diyebilirim. Şu ana kadar bana en çok değer koyan hocanın Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum" dedi.



"HEDEFİM LA LİGA"



DHA'ya verdiği röportajda en büyük hayalinin İspanya La Liga'da oynamak olduğunu belirten Kahveci, "Hedefim İspanya liginde oynamak. Her zaman söylediğim gibi Avrupa'ya gitmek, ülkemi temsil etmek istiyorum. Ayrıca sürekli olarak milli formayı giyerek Türkiye A Milli Takım kadrosunda yer almak, uzun süre forma giymek istemekteyim" diye konuştu.



"BİZİ SÜRÜKLEYECEK BİR TARAFTAR GRUBUMUZ OLSAYDI ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"



Süper Lig'de son iki sezonun ilk devresini lider kapattıktan sonra şampiyonluğu rakiplere kaptırmalarının nedenini taraftar desteğinin yeterli olmamasına bağlayan Kahveci, "İki sezondur ilk yarıları lider kapattık ancak ikinci yarılarda büyük takımların taraftar destekleri var. Bu bizim için biraz dezavantaj olabilir. Taraftar desteği bir bakıma avantaj, bir bakıma da dezavantaj. Son haftalarda bizi sürükleyecek bir taraftar grubumuz olsaydı, bu iki sezonu şampiyon olarak tamamlayabilirdik" şeklinde konuştu.



"MİLLİ TAKIM DAHA DA İYİ OLACAK"



Milli takımda genç bir oyuncu grubunun olduğunu ve zamanla başarının geleceğine inandığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Milli takımda yeni bir yapılanma var. Takımda da gayet iyi oyuncular bulunuyor. Ülkemizde bir şey hemen olsun istiyor birileri ancak biraz zaman verilmesi gerekiyor. Çok yeni ve genç oyuncular takımda. Hepsi kaliteli oyuncular. Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve ismini sayamadığım birçok iyi oyuncu var. İlerleyen zamanda milli takımımızın daha da iyi olacağını düşünüyorum. Milli takım daha da iyi olacak ve doğru yolda ilerliyorlar" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORDUM"



Milli takım aday kadrosunda yer almayı beklediğini ancak daha çok çalışarak gelecek maçlarda milli formayı giymek istediğine de değinen Kahveci, "Açıkçası milli takıma çağrılmayı bekliyordum. Ama hocamızın kararı, bir şey söyleyemeyiz. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak milli takım kadrosuna girme hedefim var. Sürekli çağrılmak ve forma giymek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanda çağrılırım" dedi.



"EMRE VE ARDA AĞABEYDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"



Özel çalışmalarla maçlara hazırlandığını söyleyen Kahveci, takımın iki önemli ismi Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili olarak, "Antrenmanlardan sonra hocalarımızla özel olarak çalışıyoruz. Şut antrenmanı olsun, idmandan önce salondaki çalışmalar olsun sürekli çalışıyorum. Emre ve Arda ağabeyden çok iyi fikirler alıyorum ve çok şey öğreniyorum, daha da öğreneceğim" açıklamasını yaptı.



"BİR ŞANSSIZLIK OLDU"



Yetiştiği ve profesyonel olarak futbol oynadığı Gençlerbirliği Kulübü'nün alt lige düşmesinin üzücü olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Bir şanssızlık oldu. Başkanımız İlhan Cavcav'ın vefatından sonra başkanımızın isminin verildiği bir sezonda bu sonuç iyi olmadı. Bu sene iyi gidiyorlar ve iyi başladılar. Hak ettikleri Süper Lig'e tekrardan çıkacaklarını düşünüyorum. İnşallah çıkarlar" ifadelerini kullandı.



"EMRE AKBABA VE YUSUF YAZICI ÇOK İYİ OYUNCULAR"



Oynadığı mevkii ile ilgili olarak takip ettiği oyuncuları da açıklayan Kahveci, "Oynadığım mevkide Emre Akbaba ve Yusuf Yazıcı çok iyi oyuncular. Onları izlerken keyif alıyorum. Zaten ikisi de benim arkadaşlarım. Onun dışında takip ettiğim başka oyuncu yok. Yurt dışında takip ettiğim oyuncular var. Bunlardan birisi aynı mevkide oynadığımız Mesut Özil. Avrupa'da birçok oyuncu var. Maçları izlemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"KALİTELİ, BİZE BİR ŞEY KATABİLECEK FUTBOLCULAR TRANSFER EDİLMELİ"



Yerli ve yabancı oyuncu kısıtlamasının kendisini etkilemeyeceğini dile getiren Kahveci , "Benim için çok farkı yok. Adebayor, Clichy gibi çok büyük yabancılar geliyor. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Kaliteli yabancıların gelmesini isterim. Bazı kulüpler öyle gereksiz yabancı transferi yapıyor ki bizim alt yapılarımızda onlardan çok daha iyi olabilecek genç oyuncularımız var. Biraz da alt yapıya bakmalıyız. Tabii ki yabancı futbolcular gelmeli ama kaliteli bize bir şey katabilecek futbolcular transfer edilmeli" açıklamasını yaptı.



"ABDULLAH AVCI VE LUCESCU ÇOK DEĞERLİ"



Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile çalışmaktan dolayı çok keyif aldığını belirten Kahveci, "Benim için hoca fark etmez. Milli takımda Lucescu ile burada da Abdullah Avcı ile çalışıyorum. İkisi de çok değerli hocalar. Yerli veya yabancı olarak bir şeyin fark ettiğini düşünmüyorum. Abdullah hocayla iyi anlaşıyorum, Lucescu ile de iyi ilişkilerimiz var. Lucescu milli takımda herkesle bire bir ilgileniyor ve yanına çağırarak bire bir konuşmalar yapıyor. Eksik yönlerimiz veya neler istediğini bize iletiyor. Yani aramız iyi" diye konuştu.



"GENÇ BİR KADROMUZ VAR"



Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için de şunları söyledi:



"Çok genç bir kadromuz var. Hemen değil de bir iki yıl sonra çok iyi bir milli takımımızın olacağını düşünüyorum. İnşallah EURO 2024 ülkemizde olur. Burada taraftarlarımızın desteğiyle inşallah iyi sonuçlar alırız."

