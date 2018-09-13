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Kulüplerden e rekor harcama

Kulüpler, 2018 yılında için 7,11 milyar dolar harcama yaptı. Yaz transfer döneminde 8 bin 401 transfer gerçekleşirken, 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:58
Kulüplerden transfere rekor harcama

Bu yıl e dünya genelindeki futbol kulüplerinin harcadığı tutar, 7 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

tarafından hazırlanan "5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"ne göre, 2018 yılında transfer için ödenen tutar, önceki yıla oranla yüzde 11,5 artarak 7,11 milyar dolar oldu.

Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ile dünya genelinde istatistiklerin yer aldığı analize göre, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde kulüpler, 5,44 milyar dolar harcayarak yaz transfer sezonunun rekorunu da kırdı.

Yaz transfer döneminde 8 bin 401 transfer gerçekleşirken, 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcayarak piyasanın toplam hacminin yüzde 77,5'ini oluşturdu.

EN ÇOK HARCAMAYI YİNE İNGİLİZ KULÜPLERİ YAPTI

5 büyük ülkenin takımları, yaz sezonunda transfere önceki yıla oranla yüzde 6,6 daha fazla ödedi. İngiliz kulüpleri, 1,44 milyar dolarla önceki sezonlarda olduğu gibi transfere en fazla harcamayı yaptı.

EN "CİMRİ" ALMANYA

Önceki yaz transfer dönemine oranla İtalya yüzde 74,7, İspanya ise yüzde 42,2 daha fazla harcama yaparak dikkati çekti. 5 büyük ülke içinde en az ödeme yapan ülke ise transfere kasasından sadece 391 milyon dolar çıkaran Almanya oldu.

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Kulüplerden transfere rekor harcama
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