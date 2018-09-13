Olağanüstü Genel Kurul, Galatasaray'ı ikiye böldü

YARSUVAT: SEÇİMİ İPTAL EDİN

"Galatasaray'ın aklıyla alay etmeyin! Seçim istemiyoruz. Mecbur bırakırsanız istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalırız"

CENGİZ: YETKİ İSTİYORUM

"Ben alkış ya da tebrik istemiyorum, bütçe yetkisi istiyorum. Konuşulduğu gibi bir şey sattığımız yok. Bize bir yıl daha dayanın"

2018 yılı hesap dönemi ek bütçe revizyonu dışında, G.Saray Adası başta olmak üzere gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesis, Aslantepe'deki yeni spor salonu inşası ve üyelikle ilgili yetki talebinin tek kongreye sığdırılması dünkü Divan Toplantısı'nda eleştiriyle karşılandı. Eski Başkan Duygun Yarsuvat adeta Başkan Mustafa Cengiz'e gözdağı verdi: "Yönetim kurulu; 29 Eylül'deki toplantıyı iptal edin! Gayrimenkulle ilgili Olağanüstü Genel Kurul maddelerinin külliyen reddedilmesi gerekmektedir. G.Saray'ın aklıyla alay etmeyin! Seçim istemiyoruz, sizlerle devam etmek istiyoruz. Mecbur bırakırsanız istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalırız."

DUYGUN AĞABEY'İ ÖRNEK ALMIŞIM!

Duygun Yarsuvat'ın bu sözlerine Başkan Mustafa Cengiz "Duygun Ağabey'in söylediği bir şey kalbimi kırdı. Okuduğu maddeye kendi başkanlık döneminde kendisi imza atmış. Demek ki kendisini örnek almışım" cevabını verdi ancak tartışma bitmedi. Tekrar kürsüye gelen Yarsuvat, "Henüz aklım başımda. Başkanlığım 7 ay sürdü ve hiçbir gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunmadım. Belki almışızdır haberim olmayabilir ama almadık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TOKAT YEMEM EDEBİMLE ÇEKİLİRİM

Başkan Cengiz'in konuşmasında öne çıkanlar şöyleydi: "Ben bütçe yetkisi istiyorum. Bu yetki Dursun Özbek ve Yarsuvat'a verilmiş. Beni eleştiren eleştirsin ama arka bahçelerde yok 'onu satacak' yok 'bunu satacak' diye konuşmayın. Sattığımız bir şey yok. Ben alkış istemiyorum, tebrik istemiyorum, bilin istiyorum. Divan üyeleri yanlış yapıldığında cevabı tokat olarak verir ama ben tokat yiyenlerden değilimdir. Edebimle çekilirim. Devlet ile görüşüyoruz; 'bana yetkiyle gel' diyor. Göreve geleli 7 ay oldu. Bir sene daha bize dayanırsanız inşallah, tabi bu bizim için de geçerli. Bu işi de halledeceğimize emin olabilirsiniz. (Ali Sami Yen Spor kompleksi ve çevresi).

SATMAK YERİNE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ DENİYOR!

Duygun Yarsuvat'ın konuşmasında en çarpıcı detay Ünal Aysal'ın başkanlığı bırakmasına neden olan süreci anlatmasıydı. Yarsuvat, "Aysal bir divan kurulu toplantısında gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmak istediğini, bu mal varlıklarını da buraya koyacağını söyledi. Bizim divanımız bunu kabul etmedi. (Aysal bunun üzerine istifa etmişti) Benzer bir şey bugün de getirilmek isteniyor! Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor. Üstü örtülü olarak bir yetki isteniyor" açıklamasını yaptı.

YARSUVAT DA SABAH OKUMUŞ!

SABAH'ın 4 Eylül'de manşetine taşıdığı "Pardon! Yanlış hesaplamışım" haberi Divan'da da konuşuldu. Yarsuvat "Ben başkanken "Pardon! Yanlış hesaplamışım" diyerek yapılan transferi de geri çekmedim" dedi.

ÜYELER NELERE KARŞI ÇIKIYOR?

29 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul'da üyelerden talep edilecek yetkilerin kulüp tüzüğüne ve Dernekler Kanunu'na aykırı olduğu görüşü camiada hakim.

Dursun Özbek döneminde Galatasaray Adası için "Sosyal tesis olsun" kararı alınmıştı. Galatasaray Adası ile ilgili yeni bir yetki için önceki kararın iptali gerekiyor.

Gayrimenkullerle ilgili yetki istenmesi üyeleri endişelendiriyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu yolla Katar vs gibi sermayeler tarafından satın alınabileceği konuşuluyor.

Üyelik ve Tüzük değişikliği için ayrıca Olağanüstü Genel Kurul yapılmak zorunda.