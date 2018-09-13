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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:24
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

15 Eylül Cumartesi:

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor: Volkan Bayarslan

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe-Kayserispor: Arda Kardeşler

16 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

17.00 Medipol BaşakşehAntalyalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu
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