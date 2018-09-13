Trabzonspor'da hedef 30'da 30

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, dünkü idmandan sonra gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, ilerleyen dönemde takımın daha iyi hale geleceğini söyledi. Karaman, "Daha ligin henüz başı. Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor maçı var ve o karşılaşmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

BIZIM HEDEFLERİMİZ BİTMEZ

Milli takımlarda oynayan oyuncuların sorunsuz şekilde katılımını beklediklerini vurgulayan Karaman, "Dolayısıyla hedef bitmiyor. Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3'er puan hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ KONUK

Trabzonspor'un dünkü çalışmasını şarkıcı Rafet El Roman da izledi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan şarkıcı, idman sonunda teknik direktör Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.