Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'da hedef 30'da 30

'da hedef 30'da 30

4-0’lık galibiyetini unutmaları gerektiğini belirten teknik direktör , “Biz maçlara tek tek bakıyoruz ve 30 maçta da 3’er puan hedefliyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Trabzonspor'da hedef 30'da 30

Teknik Direktörü , dünkü idmandan sonra gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, ilerleyen dönemde takımın daha iyi hale geleceğini söyledi. Karaman, "Daha ligin henüz başı. Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor maçı var ve o karşılaşmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

BIZIM HEDEFLERİMİZ BİTMEZ

Milli takımlarda oynayan oyuncuların sorunsuz şekilde katılımını beklediklerini vurgulayan Karaman, "Dolayısıyla hedef bitmiyor. Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3'er puan hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ KONUK

Trabzonspor'un dünkü çalışmasını şarkıcı da izledi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan şarkıcı, idman sonunda teknik direktör Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da hedef 30'da 30
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN