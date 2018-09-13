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de rekor: 5.44 milyar dolar

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Transferde rekor: 5.44 milyar dolar
'NIN, Uluslararası Eşleştirme Sistemi sayesinde hazırladığı, "5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"nde, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde gerçekleşen toplam 8 bin 401 transfere 5.44 milyar dolar harcandığı ve bunun rekor olduğu belirtildi. Transferin yüzde 59,1'i sözleşmesi biten oyuncularla, 15,7'si bonservis bedeliyle, yüzde 13,8'i kiralamayla ve 11,4'ü kiralamanın ardından kulüplerine dönen oyuncularla gerçekleşti. Transfer için en fazla harcamayı, 1,44 milyar dolarla İngiliz takımları yaptı.
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Transferde rekor: 5.44 milyar dolar
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