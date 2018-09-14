Akhisarspor'da Ankaragücü maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan Akhisarspor, yarın Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon deplasmanda puanı bulunmayan Akhisarspor, ilk 4 haftada evinde 2 puan toplayabildi.

Osmanlı Stadı'nın zemininin bakımda olması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Akhisarspor karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Yeşil-siyahlı ekipte cezalı Yevgen Seleznov ile sakatlıkları bulunan Daniel Larsson ile Miguel Lopes yarın forma giyemeyecek.

İki takım Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak.