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'da Ankaragücü maçı öncesi 3 eksik

Ligde ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan , yarın Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yeşil siyahlı takım 3 futbolcu, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:12
Akhisarspor'da Ankaragücü maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan , yarın Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon deplasmanda puanı bulunmayan Akhisarspor, ilk 4 haftada evinde 2 puan toplayabildi.

Osmanlı Stadı'nın zemininin bakımda olması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Akhisarspor karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Yeşil-siyahlı ekipte cezalı Yevgen Seleznov ile sakatlıkları bulunan Daniel Larsson ile Miguel Lopes yarın forma giyemeyecek.

İki takım Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak.

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Akhisarspor'da Ankaragücü maçı öncesi 3 eksik
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