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: Fenerbahçe'ye de gol atmak isterim

'un, 'in 4. haftasında Galatasay'ı 4-0 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan samimi açıklamalarda bulundu. İdolünün ünlü yıldız olduğunu söyleyen Nijeryalı, “G.Saray’a attığım golü unutamam. Her takıma gol atmak isterim. Fenerbahçe’ye de” dedi.

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Anthony Nwakaeme: Fenerbahçe'ye de gol atmak isterim

'un yeni yıldızlarından sol açık , ilginç açıklamalar yaptı. SonNokta gazetesine konuşan Anthony, 'yu idol olarak gördüğü için ülkesinde kendisine 'Tonydinho' denildiğini belirterek, "Gördüğüm, izlediğim gelmiş geçmiş belki de en büyük oyuncu Ronaldinho. İlk kez onu internette izlediğimde ağlamak üzereydim. Çünkü bir insanın futbol topuyla bunları yapabilmesi pek mümkün gözükmüyor" dedi.

OGENYİ ONAZİ BENİM İÇİN BİR KARDEŞ GİBİ...

TRANSFERİNDE aslan payının Onazi'de olduğunu söyleyen Anthony, "Onunla olmak çok önemli, kardeşim gibi" derken G.Saray maçı için, "G.Saray gibi önemli bir takıma gol atabilmek benim için çok önemliydi. İlk gol önemlidir, her zaman hatırlayacağım. Her takıma gol atmak isterim. F.Bahçe'ye de" dedi. Nijeryalı, Türkiye Ligi için de, "Çok yarışmacı bir lig, yurt dışından da böyle gözüküyor. Her takımın şampiyon olma şansı var" diye konuştu.

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Anthony Nwakaeme: Fenerbahçe'ye de gol atmak isterim
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