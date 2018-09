Anthony Nwakaeme: Fenerbahçe'ye de gol atmak isterim

Trabzonspor'un yeni yıldızlarından sol açık Anthony Nwakaeme, ilginç açıklamalar yaptı. SonNokta gazetesine konuşan Anthony, Ronaldinho'yu idol olarak gördüğü için ülkesinde kendisine 'Tonydinho' denildiğini belirterek, "Gördüğüm, izlediğim gelmiş geçmiş belki de en büyük oyuncu Ronaldinho. İlk kez onu internette izlediğimde ağlamak üzereydim. Çünkü bir insanın futbol topuyla bunları yapabilmesi pek mümkün gözükmüyor" dedi.

OGENYİ ONAZİ BENİM İÇİN BİR KARDEŞ GİBİ...

TRANSFERİNDE aslan payının Onazi'de olduğunu söyleyen Anthony, "Onunla olmak çok önemli, kardeşim gibi" derken G.Saray maçı için, "G.Saray gibi önemli bir takıma gol atabilmek benim için çok önemliydi. İlk gol önemlidir, her zaman hatırlayacağım. Her takıma gol atmak isterim. F.Bahçe'ye de" dedi. Nijeryalı, Türkiye Ligi için de, "Çok yarışmacı bir lig, yurt dışından da böyle gözüküyor. Her takımın şampiyon olma şansı var" diye konuştu.