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'dan Bunjaki açıklaması

, teknik direktörlük konusunda ile görüşme halinde olduklarına yönelik basında çıkan iddiaları yalanladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:03
Çaykur Rizespor'dan Bunjaki açıklaması

Çaykur Rizespor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Basında bir süredir mavi-yeşilli takımın başına geçeceği konuşulan Albert Bunjaki ile ilgili de kulüpten bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli medya kuruluşlarında yoğun olarak yer alan haberlerde, Teknik Direktör Albert Bunjaki ile temasta olduğumuz ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğuna vurgu yapılmaktadır. Kulübümüzün bahsi geçen teknik adamla hiçbir teması ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kulübümüz Bursaspor maçı hazırlıklarına bünyemizde görev yapan başarılı Teknik Direktör Mehmet Ali Karaca ve ekibi ile devam ekmektedir. 16 Eylül Pazar günü 'de oynanacak zorlu maçta takımımızın başında Rize'mizin yetiştirdiği teknik adam Mehmet Ali Karaca yer alacaktır. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor'dan Bunjaki açıklaması
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