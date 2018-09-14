Taylan Antalyalı yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükseldikten sonra takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sezon başından beri en büyük gayretimiz, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla kaynaşıp, bu uyum sürecini çok az hasarla atlatmaktı. Sonuç olarak maçlarda çok iyi sonuçlar olamadık. Şu anda ligin son sırasındayız ama oyun olarak kesinlikle orada olmayı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz muhakkak var. Eksikliklerimizin farkındayız ve her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyoruz. İyi oyunu sonuca yansıttığımız takdirde her şey daha güzel olacak."

"BURADA YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Kulübe geldiği ilk günden bu yana taraftarın kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Taylan Antalyalı, "Buradan bir gün ayrılsam da kesinlikle Erzurumspor'un benim için yeri ayrı olacak. Erzurumspor, kariyerimde bir çıkış noktası oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Buraya geldim ve bana olan güveni boşa çıkarmadım. Daha bitmedi, burada yapacağımız çok şey var. İnşallah sezon sonunda güzel sonuçlar alacağız." diye görüşlerini aktardı.

Hafta sonu deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Taylan Antalyalı, maça çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Her maça çok önem verdiklerini aktaran genç futbolcu, "Demir Grup Sivasspor maçını çıkış noktası olarak görüyoruz. Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Oldukça iyi hazırlandık, herkes maç zamanını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı, ilk geldiği günkü gibi her maça büyük heyecanla çıktığını sözlerine ekledi.