Fenerbahçe'nin 11'i netleşti! Tek soru işareti...

Hollandalı teknik adam, Kayserispor maçının ikinci yarısında yediği 3 gole rağmen Harun'dan memnun ve kalede onunla yola devam edecek. Savunma dörtlüsünün sağında Şener, solunda Hasan, göbekte ise Roman ve Skrtel olacak. Cocu'nun ilk sınavında başarısız bir görüntü çizen Reyes'i Konya deplasmanında riske etmek istemediği bildirildi. Orta alanda büyük değişim var. Eljif 11'de bulunmaya devam edecek ancak yanındaki isimler yeni transferler Jailson ve Benzia olacak



SOL KANAT İÇİN BEŞ ALTERNATİF VAR

Hücum hattının sağında Ayew, ortasında Slimani görev yapacak. Sol kanat için ise 5 alternatif var. Şu ana kadar sol önde, Alper, Barış, Valbuena'yı deneyen Cocu, bu isimlerin hiçbirinden tam olarak memnun kalmadı. Bu bölgeyle ilgili kararını henüz vermeyen Hollandalı'nın 5 alternatifi bulunuyor. Alper, Mehmet Ekici, Aatif, Barış ve Valbuena... Cocu'nun Alper ve Ekici'den birini sahaya sürmeye yakın olduğu gelen bilgiler arasında.



GEBZE'DEN KOÇ'A YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'nin arazisinin SİT alanı olduğunu açıklamıştı. Arazinin bulunduğu Gebze ilçesi Denizli Mahallesi Muhtarı Nejat Araba, Gazete Gebze'ye yaptığı açıklamada "40 dönümü konut imarlı. Diğer yerlerin SİT alanı olduğu doğru. Bunu alırken biliyorlardı. Spor tesisi olacağı için SİT alanında dereceler var. Yani sahaların olacağı yerler SİT alanında, idari alanların olacağı yerler konutta kalıyor" dedi



ALTINORDU'YA HAYRAN KALDI

Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü David Badia, Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) geniş çaplı bir inceleme yaptı. Daha önce Barcelona La Masia'da görev yapan Badia, "Burada yapılanlar Avrupa standartlarında. Önemli olan, her şeyi bir felsefe etrafında birleştirebilmek. Altınordu bunu çok iyi başarmış" dedi.

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