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spor evinde kayıp

, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekip bu sonuçla puanını 7'ye çıkartırken bu sonuçla 9 puanda kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 22:30
Giresunspor evinde kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında , deplasmanda spor'u 1-0 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç

Giresunspor: Anıl Atağ, Kağan Miray Bağış, Aykut Demir, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut (Dk. 77 Bahadır Erol), Said Azza (Dk. 46 Ozan Can Kökcü), Zeni Hüsmani, Abdülkadir Kayalı (Dk. 18 Landel), Ba Adama, Muhammet Reis, Ergin Keleş

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak (Dk. 40 Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Sinan Özkan (Dk. 70 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 75 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Türker Toptaş, Dk. 45 İsmet Benli (Afjet Afyonspor)

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Giresunspor evinde kayıp
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