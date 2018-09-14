Giresunspor evinde kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Afjet Afyonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç
Giresunspor: Anıl Atağ, Kağan Miray Bağış, Aykut Demir, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut (Dk. 77 Bahadır Erol), Said Azza (Dk. 46 Ozan Can Kökcü), Zeni Hüsmani, Abdülkadir Kayalı (Dk. 18 Landel), Ba Adama, Muhammet Reis, Ergin Keleş
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak (Dk. 40 Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Sinan Özkan (Dk. 70 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)
Gol: Dk. 75 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Türker Toptaş, Dk. 45 İsmet Benli (Afjet Afyonspor)