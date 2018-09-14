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: Futbolcuların sözleşmesi 'ye dönecek

başkan ı , Türk futbolcu sözleşmelerinin den 'ye çevrileceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 19:05
Göksel Gümüşdağ: Futbolcuların sözleşmesi TL'ye dönecek

Futbol Kulübü Başkanı , yerli oyunculara Türk lirası ödenmesini desteklediğini belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın imzasıyla 'de yayınlanan 'le yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde 'ye çevrilmesi' ile ilgili 85 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararı'na katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomik reform yolunda atmış olduğu bu adımın sonuna kadar arkasındayız."

İvedilikle bu kararın uygulanması gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

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Göksel Gümüşdağ: Futbolcuların sözleşmesi TL'ye dönecek
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