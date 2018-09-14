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Guardiola, 'den sonra nereye gidecek?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü , milli takım çalıştırmak istediğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:37
Guardiola, Manchester City'den sonra nereye gidecek?

İspanya'da televizyon programına çıkan Guardiola, teknik direktörlük kariyerine başladığından bu yana milli takım çalıştırmak istediğini belirterek, "Böyle bir fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

Guardiola, teklif aldığı iddia edilen Arjantin Milli Takımı'nda görev alıp almayacağına ilişkin soruya ise, "Hayır, kesinlikle orası değil. Ama yeni diller öğrenebileceğim, farklı kültüre sahip bir ülke isterim. Bol bol yolculuk yaparak yeni yerler görmek, ailemin de hoşuna gider." cevabını verdi.

Futbola başladığı yerde teknik direktörlük kariyerini sonlandırmak istediğini de kaydeden 47 yaşındaki Guradiola, "Son durak olarak Barcelona'nın altyapısını çalıştırmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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Guardiola, Manchester City'den sonra nereye gidecek?
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