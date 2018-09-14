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İşte 'nun Belhanda kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Yardımcı Antrenörü 'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını onadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 15:29
İşte Tahkim Kurulu'nun Belhanda kararı

TFF'nin resmi sitesinden kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

" Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve Futbolcu ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/42 K.2018-2019/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın FDT'nin 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezasının 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcusu Younes Belhanda'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. Maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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İşte Tahkim Kurulu'nun Belhanda kararı
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