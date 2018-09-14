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, ’ı da boş geçmedi

'in 5. haftasında 'a 4-1 mağlup olan 'nın golcü oyuncusu sarı kırmızılı ekibe karşı attığı golle bu sezonun 7. kez ağları havalandırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 23:48
Mbaye Diagne, Galatasaray’ı da boş geçmedi

Süper Lig'e bu sezon çok iyi başlayan 'nın golcüsü , 'ı da boş geçmedi. Diagne bu golle ligdeki 7. kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa, 'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Paşa'nın tek golünü penaltıdan Mbaye Diagne attı.

Maçın 73. dakikasında Ozan Kabak'ın düşürmesiyle yerde kalan Diagne'nin pozisyonunu hakem Bülent Yıldırım penaltı olarak nitelendirdi. 76. dakikada topun başına geçen Senegalli golü, Muslera ile meşin yuvarlağı ters köşelere yolladı. 26 yaşındaki futbolcu bu gol ile Süper Lig'de bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Diagne ayrıca bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada da gol attı.

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Mbaye Diagne, Galatasaray’ı da boş geçmedi
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