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: Ozan bu değil, daha fazlası

Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki oyuncu , Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından iddalı açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 00:31 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 00:33
Ozan Kabak: Ozan bu değil, daha fazlası

İlk kez ilk 11'de Galatasaray formasını giyen 18 yaşındaki stoper , formayı bir daha bırakmamak için çalışacağını söyledi.

'in 5. haftasında 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ozan, "Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Böyle zor bir maçta bana ilk 11'de şans verdi. Ben de elimden geleni yapıp onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım." diye konuştu.

Daha çok çalışacağını vurgulayan Ozan Kabak, "Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum. Onun için maça ısınmak benim için zor olmadı. Elimden geleni yaptım ama gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışıp bu formayı hiç bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Taraftarların ve takım arkadaşlarının kendisine destek verdiğini dile getiren Ozan, "Taraftarlar hep arkamda durdu. Sürekli saha içinde itici bir güç oldular. Arkadaşlarım da öyleydi. Kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamalarda bulunduğu sırada arkasından geçen takım arkadaşları, Ozan'ı tebrik etti.

Fatih Terim ve Galatasaray taraftarının yeni gözdesi: Ozan Kabak
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Ozan Kabak: Ozan bu değil, daha fazlası
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