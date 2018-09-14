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'un 3 yıldızı Beşiktaş maçına yetişecek

Evkur 'a, Beşiktaş maçı öncesi sakatlıkları bulunan , ve 'ten sevindirici haber geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:19
Yeni Malatyaspor'un 3 yıldızı Beşiktaş maçına yetişecek

Evkur , Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu.

Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.

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Yeni Malatyaspor'un 3 yıldızı Beşiktaş maçına yetişecek
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