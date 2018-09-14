Yeni Malatyaspor'un 3 yıldızı Beşiktaş maçına yetişecek

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu.

Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.