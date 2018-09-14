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'nın forması Müzesi'nde

’un genç oyuncularından , Türkiye A 'nın Rusya ile 'da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk karşılaşmasında giydiği formayı, bordo-mavili kulübün müzesine hediye etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:58
Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor Müzesi'nde

resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, "Türkiye A 'nın Rusya ile geçtiğimiz cuma 'da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup ilk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncumuz , müsabakada giydiği formayı müzemize hediye etti. Yazıcı, bugün Arşiv ve Müze Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleşen buluşmada, 11 numaralı A Milli Takım formasını Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenmek üzere kulübümüze hediye etti. Büyük bir onur yaşadığını belirten genç futbolcumuz Yusuf Yazıcı, gelecek yıllarda daha büyük başarılarla müzede yer almak istediğini de sözlerine ekledi" ifadelerine yer verildi.

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Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor Müzesi'nde
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