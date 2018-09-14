Zirvedeki maç Bülent Yıldırım’ın

SPOR Toto Süper Lig'de 5. haftasının hakemleri açıklandı. TFF'nin dün saat 20.00'den 21.00'e çektiği lider Kasımpaşa ile takipçisi Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.
5. HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
17.00 Ankaragücü-Akhisarspor Volkan Bayarslan
20.00 Beşiktaş-E.Y.Malatyaspor Halil Umut Meler
20.00 Göztepe-Kayserispor Arda Kardeşler
PAZAR
17.00 D.G.Sivasspor-BŞB Erzurum Mete Kalkavan
17.00 M.Başakşehir-Antalyaspor Alper Ulusoy
20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor Suat Arslanboğa
20.00 A.Konyaspor-Fenerbahçe Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20.00 A.Alanyaspor-Trabzonspor Halis Özkahya