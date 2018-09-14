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Zirvedeki maç ’ın

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Zirvedeki maç Bülent Yıldırım’ın

SPOR 'de 5. haftasının hakemleri açıklandı. TFF'nin dün saat 20.00'den 21.00'e çektiği lider Kasımpaşa ile takipçisi Galatasaray'ın Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi yönetecek.

5. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN
17.00 Ankaragücü-Akhisarspor Volkan Bayarslan
20.00 Beşiktaş-E.Y.Malatyaspor Halil Umut Meler
20.00 Göztepe-Kayserispor Arda Kardeşler

PAZAR
17.00 D.G.Sivasspor-BŞB Mete Kalkavan
17.00 M.Başakşehir-Antalyaspor Alper Ulusoy
20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor Suat Arslanboğa
20.00 A.Konyaspor-Fenerbahçe Ali Palabıyık

PAZARTESİ
20.00 A.Alanyaspor-Trabzonspor Halis Özkahya

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Zirvedeki maç Bülent Yıldırım’ın
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