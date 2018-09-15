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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 15.9.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 17:21
Ankaragücü - Akhisarspor (Canlı)

Afyon Zafer Stadı'nda saat 17.00'de başlayan - maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

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Takımların kadroları şöyle:

ANKARAGÜCÜ: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, İlhan Parlak, Youness Mokhtar, Moestafa El Kabir
Yedekler: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Mahmut Akan, Anton Putsila, Alessio Cerci, Erdem Şen, Lanre Kehinde

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Dany Nounkeu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Abdoul Sissoko, Güray Vural, Bilal Kısa, Adrien Regattin, Helder Barbosa
Yedekler: Milan Lukac, Bora Körk, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Onur Ayık, Onurcan Güler, Josue, Elvis Manu, Serginho, Jeremy Bokila

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Ankaragücü - Akhisarspor (Canlı)
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