Beşiktaş'ta tüzük değişikliği kongresi başladı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Şener Yurdakul seçildi.

Kongrede, yönetim ve divan kurulunun çalışma şekilleriyle ilgili 4 maddede değişiklik genel kurul üyelerinin onayına sunulacak.

Daha önce bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 16 üyeden oluşan yönetim kurulu sayısının bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiye düşmesi yönündeki talep de değişimi istenen maddeler arasında yer alıyor.

Üyeler ayrıca, "Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödememesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli olan giriş ücreti ve 2018 yılına ait yıllık aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler." şeklindeki geçici maddeyi de oylayacak.

FİKRET ORMAN: "BAŞKA MADDE OLMAMASI İÇİN ÖNERGE VERDİK"



Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda Başkan Fikret Orman açılış konuşmasını yaptı. Orman, yalnızca 4 maddenin değişeceğini, başka değişiklik olmaması için önerge verdiklerini söyledi.



Beşiktaş'ta başlayan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu öncesinde Başkan Fikret Orman konuştu. Öncelikle olağanüstü tüzük tadil kongresi kararının alınma süreciyle ilgili konuşan Orman, "Divan Kurulu Toplantıları'na 3 kez gelmeyenin üyelikten düşmesi vardı tüzükte. Bununla ilgili tüzük tadili yapmamız gerektiğini söylemiştim. Sonradan kapsamlı bir tüzük tadil olması gerektiğine karar kıldık. Benden sonra göreve gelecekleri rahatlatacak olan bir tüzük tadili yapma niyetinde olduğumu belirtmiştim. Divan Kurulu'nda raporlamanın geç gelmesi de söz konusu oluyor. Bir şeyler saklanıyormuş gibi bir izlenim oluyor. Son olarak da yönetim kurulu sayısının aşağıya inmesi var. Camia içinde bu durumlar çok konuşulmaya başlandı. "Başkan maaş alacak, bunun için tüzük tadil istiyor, kulübü satacaklar" gibi konuşmalar oluyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisiyle oluyor. Genel kurul yılda 1 kez toplanıyor. Acil hamle yapmamız gerektiğinde şirket kuramıyoruz. Ama bunu, "Şirket kurulacak ve Beşiktaş'ı Katarlılar'a satacaklar" demeye başladılar. Bunlar saçma sapan dedikodular. Bizleri de rahatsız etti. 4 maddenin değişmesi için toplandık. Arada madde sokacaklar diyenler de var. Biz de bunun için 4 madde dışında başka değişiklik olmaması için önerge veriyoruz" açıklamasını yaptı.