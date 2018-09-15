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Lokomotiv maçı ne zaman? Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda? İşte cevabı

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları için heyecan başlıyor. Temsilcimiz , kendi sahasında Lokomotiv ’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım yeni sezona da iyi başladı. Şimdi ise Avrupa’da yine destan yazmak istiyor. Öte yandan ‘Galatasaray Lokomotiv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda’ sorusunun yanıtı futbol seveler tarafından sık sık araştırılıyor. Bu önemli mücadelenin yayın kanalı merakla bekleniyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:04
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda? İşte cevabı

, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. D grubunda mücadele edecek olan sarı kırmızılı takım ilk maçında Lokomotiv ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça sayılı günler kala yayın kanalı da merak konusu. Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda sorusunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına sayılı günler kala heyecan dorukta. Dev mücadele 18 Eylül'de oynanacak ve 22:00'da başlayacak. Peki yayın kanalı belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda? İşte cevabı
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