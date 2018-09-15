Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda? İşte cevabı

Galatasaray, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. D grubunda mücadele edecek olan sarı kırmızılı takım ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça sayılı günler kala yayın kanalı da merak konusu. Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda sorusunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına sayılı günler kala heyecan dorukta. Dev mücadele 18 Eylül'de oynanacak ve 22:00'da başlayacak. Peki yayın kanalı belli oldu mu? İşte ayrıntılar…