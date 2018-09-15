Göksel Gümüşdağ: Türk Lirası kararını destekliyoruz

Başakşehir
Başkanı Göksel Gümüşdağ
, profesyonel futbolcular da dahil dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası
'na çevrilmesi ile ilgili verilen karara katıldığını açıkladı. Başakşehir'in resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: "Medipol Başakşehir Kulübü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 'Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL'ye çevrilmesi' ile ilgili 85 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararına katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz.
Türk milletinin kenetlendiği şu günlerde tüm kulüplerimizin ivedilikle bu kararı uygulayacağının ve Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim."