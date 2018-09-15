Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok

Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 22:29
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok

Bornova Stadı'nda ağırladığı Kayserispor karşısında ilk 20 dakikalık bölümde gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Kayserispor galibiyetiyle 2. galibiyetine ulaşan Göztepe, puanını 6'ya çıkardı.

- NAMAĞLUP TEK TAKIM KALDI

İlk mağlubiyetini Göztepe karşısında yaşayan Kayserispor, 5. haftada 8 puanda kaldı. Kayserispor'un ilk mağlubiyetini aldığı müsabaka sonrasında ligde tek namağlup takım kaldı. Konya temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa ilk yenilgisini Galatasaray karşısında almıştı.

- YASİN ÖZTEKİN'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Kayserispor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk'ün attığı 2. golün de asistini yaptı. Yasin Öztekin, en son golünü Galatasaray formasıyla 8 ay önce 18 Ocak 2018'de son 16 turunda Bucaspor'a karşı kaydetmişti. O müsabaka da İzmir'de oynanmıştı.

Yasin Öztekin ligdeki son golünü ise 24 Aralık 2017'deki Göztepe maçında atmıştı.

- ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ

Göztepe'nin 2. golünü kaydeden Alpaslan Öztürk, kariyerinde Süper Lig'de ilk golüne imza attı. Andre Poko'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakaya ilk 11'de başlayan Alpaslan Öztürk'ün Spor Toto 1. Lig'de 8 golü bulunuyor.

Yasin Öztekin, karşılaşmanın son bölümünde yerini genç oyuncu Yalçın Kayan'a bıraktı. Yalçın Kayan, kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.

- KAYSERİSPOR KALESİNDE YİNE 2 GOL GÖRDÜ

Ligde ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatan Kayserispor, 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Göztepe karşısında da kalesinde 2 gole engel olamadı.

Müsabakayı 348'i Kayserisporlu olmak üzere 7 bin 781 kişi takip etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN