Sivasspor'da tek eksik

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Ligde geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 1 puanla son sırada bulunan rakibini yenerek, kötü gidişi durdurmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi Delvin N'Dinga'nın sakatlığı bulunuyor.