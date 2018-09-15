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'da tek eksik

, Spor Toto Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi Delvin N'Dinga'nın sakatlığı bulunuyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 14:55
Sivasspor'da tek eksik

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Demir Grup , rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 1 puanla son sırada bulunan rakibini yenerek, kötü gidişi durdurmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi Delvin N'Dinga'nın sakatlığı bulunuyor.

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Sivasspor'da tek eksik
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