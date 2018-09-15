Sözleşmelere Türk Lirası ayarı

Türk futbolunda uzun süredir gündemde olan yerli oyuncuların Türk Lirası üzerinden kazanması fikri hayata geçiyor. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Türk futbolcuların döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeler, 30 gün içerisinde TL'ye çevrilecek. Kararnamede "Türkiye'de yerleşik kişilerin" ibaresi dikkat çekti. Yabancı futbolcuların durumu ise tartışmaya açıldı. Bazı hukukçular yerli isimleri kapsıyor derken bir kısmı da hem yerli hem de yabancıları kapsıyor düşüncesini savundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ 26 EYLÜL'DE TOPLANIYOR

Kararname sonrası görüş belirten Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Konuyla ilgili Kulüpler Birliği olarak 26 Eylül'de toplanacağız. Bu konuda hükümet ve hukukçularımız bize yol gösterecek" ifadelerini kullandı. Bedir ayrıca, "Erken yorum yapmak doğru olmaz. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'la da görüştük. Kulüplerin de benzer şekilde başvuruları var. Maliye Bakanlığı, alınan kararın neleri kapsadığını bir liste ve tebliğle netleştirecektir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

YERLEŞİK NE DEMEK? YABANCILAR TANIMA GİRİYOR MU?

Türkıye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar yerleşik sayılır.

ALİ KOÇ: TÜRKLER VAR YABANCI YOK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yerleşik deniyor. Bunu dediğin zaman futbolcularımız bu tanıma giriyorlar. Bunun futbolcuları kapsadığını düşünüyorum ama ilgili mevzuatı bilen arkadaşlar değerlendirecek. İlk okumada Türk futbolcuları kapsıyor, yabancıları kapsamıyor" ifadelerini kullandı.