Abdullah Avcı: İrfan Can Kahveci gelişim gösteriyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Aradan sonra kazanmak önemliydAntalyalyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'un düzgün ayaklı oyuncularla oluştuğunu ifade ederek, " Başında çok değerli bir isim var. Bu şartlarda oyunun içinde baskılı oynamak bunu hissettirmek istedik. Yüzde 70 ile topa sahip olduk, rakip ceza sahasına 38 kez girmişiz. Özellikle opsiyonları doğru kullanıp, sabırlı oyunla, üçüncü golle skor emniyetini alıp, oyunun büyük bölümünde hedefe giderken de skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmadan devam etmemiz gerekiyor. Bugün net bir skor aldık. Top çok oyunda kaldı, seyredenler için iyi. Aradan sonra kazanmak önemliydi. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

"İRFAN GELİŞİM GÖSTERİYOR"

1,5 senedir İrfan Can Kahveci ile beraber olduklarını söyleyen Avcı, "Geldiği günle bugün arasında hem zihinsel, hem fiziksel hem de taktikel olarak gelişim gösteriyor. Özellikle oynadığı mevki ile ilgili pozisyon bilgisi ile ilgili gelişim gösteriyor. Biz de formayı veriyoruz. Çok önemli bir rekabetin olduğu bir bölgede oynuyor. 6 oyuncu var orada. Bu bizim için de Türk futbolu için de önemli. Bu bizi sevindiriyor. Rakip ceza sahasına girmiyorsun, şut atmıyorsun denildiği yerde 2 gol attı ve asist yaptı" şeklinde konuştu.

"SEYİRCİ İLE İLGİLİ KULÜBÜMÜZ ÇALIŞMA YAPIYOR"

Seyirciler için kulübün çalışma yaptığını ifade eden Abdullah Avcı, "Buradan da harika bir stat harika bir takım son 3 senedi kafaya oynuyor. Gündüz saat 5 bundan güzel ve ortam olmaz. Biz onların onların sayısının çoğalarak gitmesini istiyoruz. Avrupa oynadık, ligin tepesindeyiz, artık rica ediyoruz. Birden olmuyor. Yarıştığımız takımlar 100 senenin üzerinde takımlar" diye belirtti.

"ARDA'NIN BİR SONRAKİ MİLLİ ARADA CEZASI BİTİYOR"

Bir dahaki milli takım arası ile Arda Turan'ın cezasının biteceğini söyleyen Avcı, "Dört hafta önceye kadar takım antrenmanlarına girmişti, çok iyi bir durumdaydı. Atletico'daki fiziksel durumunu yakalamıştı. Belinden sakatlık oldu, 1 haftadır takımın içine girmeye başladı. Cezası bitecek ama fiziksel durumunu adım adım takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"UĞUR ÇOK AKILLI BİR FUTBOLCU"

Uğur Uçar'ın çok akıllı bir oyuncu olduğunu anlatan Abdullah Avcı, "Clichy pazartesi takımla beraber başlayacak, Karim de birkaç gün sonra başlayacak diye bekliyoruz. Uğur bu süreçte son derece sağlıklı bir performans verdi. Kendi mevkisini kendi oyuncusu ile oynamak farklı oluyor" dedi.