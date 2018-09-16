Aslan yavruları!

Ozan Kabak
, Galatasaray
'ın 4-1'lik skorla kazandığı Kasımpaşa maçında ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun gündemine oturdu. 18 yaş, 5 ay ve 2 günlükken
Süper Lig'de şans bulan Ozan, 10 büyük Avrupa Ligi'nde bu sezon en genç yaşta forma giyen 20 oyuncu arasına 18. sıradan girdi. BİRİNCİLİK WILLEM GEUBBELS'İN
Alanyaspor karşılaşmasının ardından önceki gece de sonradan oyuna giren Yunus Akgün ise 18 yaş, 1 ay ve 20 gün ile kendisine 11. sırada yer buldu
. En genç isim unvanını Lille karşısında sahaya çıkan Monacolu Willem Geubbels aldı (17 yaş, 2 gün). Bursaspor'un 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Burak Kapacak da 33. sıranın sahibi oldu.
Bu arada Kasımpaşa maçında 9'u ilk yarıda olmak üzere 11 rakip atağı uzaklaştırmayı başaran Ozan Kabak, Trabzon deplasmanında Galatasaray'ın takım halinde gösterdiği performansa tek başına ulaştı. 4-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında Ahmet 4, Maicon ve Fernando 2'şer, Emre, Mariano ve Nagatomo ise 1'er kez atak uzaklaştırmıştı.
OZAN'IN HİKÂYESİ SEMİH KAYA'NIN BİREBİR KOPYASI
G.Saray'da Ozan Kabak'ın Fatih Terim'den formayı kapış hikâyesi akıllara Semih Kaya
'yı getirdi. Cimbom 2011-12 sezonuna (Ujfalusi, Servet, Gökhan), bu sezon olduğu gibi (Maicon, Serdar, Ahmet) 3 stoperle girdi. Terim'in sistemine, ağır kaldığı için uymayan Servet gibi Maicon da ciddi hatalar yaptı. 2011'de G.Antep'e 4-2 yenilen G.Saray'ın bir sonraki maçı Kayseri'deydi. Terim, sürpriz bir şekilde altyapıdan Semih Kaya'ya formayı verdi. Ozan da Semih gibi 4 golle kaybedilen bir maçın ardından kimsenin beklemediği anda 11'de sahaya çıktı. Florya ürünü olan iki futbolcunun bir diğer ortak özelliği ise menajerlerinin Fazıl-Fırat Özdemir kardeşlerin olması.