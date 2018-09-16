CANLI | Konyapsor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 20.00'da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Onguncan yapacak.

FENERBAHÇE MAĞLUBİYET SERİSİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

KONYASPOR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

TARAFLAR ARASINDAKİ 36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.