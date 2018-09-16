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li , ile berabere kaldı

, Serie A’nın 4. haftasında evinde karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Roma’da oynayan milli futbolcu , 11 başladığı müsabakada 81 dakika sahada kaldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:38
Cengiz Ünderli Roma, Chievo ile berabere kaldı

Serie A'nın 4. haftasında , Olimpiyat Stadı'nda ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maça hızlı başladı ve 10. dakikada golü ile öne geçti. 30. dakikada Bryan Cristante ile farkı ikiye çıkaran Roma ilk yarıyı da 2-0 önde tamamladı. Chievo, 52 .dakikada Valter Birsa'nın ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. Konuk ekip, 83. dakikada Mariusz Stepinski ile de eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.

Roma'da forma giyen milli futbolcu , ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Justin Kluivert'a bıraktı.

Başkent ekibi puanını 5'e yükseltirken, galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı. Chievo da puanı 2 yaptı.

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Cengiz Ünderli Roma, Chievo ile berabere kaldı
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