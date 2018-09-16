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, - maçını yönetecek

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AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 11:48
Cüneyt Çakır, Liverpool-PSG maçını yönetecek

kokartlı hakem , C Grubu'nda İngiltere'nin ile Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımları arasında 18 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ile ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2010-2011 sezonundan itibaren üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015'te ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, Liverpool-PSG karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçını yönetmiş olacak.

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Cüneyt Çakır, Liverpool-PSG maçını yönetecek
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