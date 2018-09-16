El Kabir kurtardı

Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından eli boş dönen Ankaragücü
, Afyon'da konuk ettiği Akhisar
spor'u tek golle mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Mustafa El Kabir
attı. Akhisar'ın ataklarında Ankaragücü kalecisi Hopf önemli kurtarışlar yaptı.
5 hafta sonunda ligdeki 2. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 7'ye çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Akhisar'ın ise kötü gidişi devam etti ve henüz 3 puanla tanışamadı. 1
Süper Lig'deki iki iç saha maçını da kazanamayan Ankaragücü, ilk galibiyetini aldı. ANKARAGÜCÜ-AKHİSAR: 1- 0
STAT:
Afyonkarahisar Zafer GOL: El Kabir (Dk.12) SARI KARTLAR: Djedje, Bifouma / Dany, Josue, Onur MKE ANKARAGÜCÜ:
Hopf 7, Erdem 6, Alihan 6, Heurtaux 7 (Dk. 67 Yalçın 5), Pinto 6, Faty 7, Djedje 6, Bifouma 7, İlhan 6, Mokhtar 5 (Dk. 52 Putsila 6), El Kabir 8 (Dk. 85 Sedat ?) AKHİSAR:
Fatih 4, Vrsajevic 5 (Dk. 59 Onur 5), Caner 5, Dany 5, Kadir 5 (Dk. 45 Manu 6), Eray 5, Sissoko 5, Barbosa 5 (Dk. 46 Josue 5), Bilal 5, Güray 5, Regattin 5 HAKEMLER:
Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun