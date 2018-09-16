Güneş patladı

Şenol Güneş
, maç sonu çok sert konuştu. Güneş, "Bu VAR niye var anlamadım? Adamın sarı kart görmemesi lazım, sarı kart görüyor. 2. sarı kartta kırmızıya dönerse VAR'a bakılır deniyor, bakmıyor.
Bu VAR sistemini doğru bulmuyorum. Makinede sorun yok, gösteriyor. VAR hata yapmıyor ki, insanlar yapıyor. Bugün fazla değinmeyeyim bu konulara, haftaya Fenerbahçe
maçı var, en azından ben sahada kaldım" dedi. Zemin problemlerinin de altını çizen başarılı teknik adam, "Pas yapmaya müsait bir zemin yoktu. Çocuğu neden aldığımızı şaşırdık, Adem topu almaya giderken zemine takıldı ve düştü
. Futbolun oynanması için bizim takımın, rakibin, zeminin, hakemin iyi olması gerekiyor. Bugün olumsuzluklara rağmen maçı kazanmayı başardık. Olumsuzluklara rağmen üstesinden gelmeyi başardılar, oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. BİZE HAKSIZLIK YAPILDI BAŞKASINA YAPILMASIN
Basın toplantısında Şenol Güneş'e önceki gün G.Saray'ın hocası Fatih Terim
'in, "Lig planlamasını TFF ile birlikte yapıyoruz" açıklaması da soruldu. Güneş şu cevabı verdi: "Fatih Terim hakkında konuşmayacağım. Benim söylediklerim kişiler üzerinden değil, fikirler üzerindendir. Bize daha önce saat ve gün değişimi talebimizle ilgili haksızlık yapılmış olabilir ama şu anda kimseye haksızlık yapılmasın. Bu hafta Pazar oynamak istedik ama olmadı. Bizi yumurta gibi birbirine vurdurmayın." 'NEGREDO'YU NE BEN BİLİYORUM, NE DE O!'
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr ile Alvaro Negredo
'nun transferi için pazarlık yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. Şenol Güneş, "Negredo'nun gidip gitmeyeceğini ne o biliyor, ne de ben biliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz! Yüzde 100 gidecek olsa zaten oynatmazdım" ifadelerini kullandı. "ÖNEMLİ MAÇLARDAN ÖNCE DOĞRANIYORUZ"
Fenerbahçe derbisi öncesi Gary Medel
'in tartışmalı bir pozisyonda atılması Beşiktaş
cephesinde tepki topladı. Yönetici Candaş Tolga Işık, "Artık hakemler hakkında konuşmanın zamanı geldi. Maalesef Beşiktaş maçlarında hakemler lig ortalamasının altında. Artık 'yeter' denilecek noktaya geldik. Her ne hikmetse Beşiktaş'ın önemli maçlarından önce geliyor bu kartlar. Medel'in ikinci kartına anlam vermek mümkün değil" dedi.