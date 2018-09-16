Medipol Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci, "Performansımın arttığını düşünüyorum, inşallah ilerleyen haftalarda da gollerime devam ederim" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasınAntalyalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Kahveci maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte rakibin analizini iyi yaptıklarını söyleyen Kahveci, "Maç öncesinde hocamız ile rakibin analizini iyi yaparak, dersimize çalışmıştık. Rakip defans arkasına koşu yapan, direkt oynayan bir takımdı. Biz de ona göre önlemimizi aldık. Zaten pas yapan bir takımız. Oyunun yönünü hızlı değiştirdiğimizde pas yapacağımızı biliyorduk. Farklı bir galibiyet aldık, mutluyuz" diye belirtti.

"PERFORMANSIMIN ARTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takım ile ilgili olarak konuşan İrfan Can Kahveci, "Hocamız çağırmadı bu kampa, inşallah diğer kamplara çağıracağını düşünüyorum. Performansımın arttığını düşünüyorum, inşallah ilerleyen haftalarda da gollerime devam ederim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM "

Gol veya asist yaptıkça öz güveninin geldiğini belirten milli oyuncu, "Benim de öz güvenim yerine gelmeye başladı, kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çok, gol ve asist yaparak takıma katkı yapacağım" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Emre Belözoğlu'nun eksikliği ile ilgili yorum yapan Kahveci, "Emre ağabey çok değerli bir insan, ondan çok şey öğreniyoruz. Onun eksikliği büyük dezavantaj. Ama bizim takımımızın bir sistemi var. Onun yerine oynayan oyuncu da elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Son olarak futbolculara artık TL üzerinden ödeme yapılması hakkında çıkan karar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren İrfan Can, "Büyüklerimiz nasıl düşünüyor bilemiyorum, bu onların düşüncesi. Biz futbolumuza odaklanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.