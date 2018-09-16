Phillip Cocu: Şans bu akşam yanımızdaydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ''Bundan önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans, bu akşam yanımızdaydı ve önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0'lık galibiyetleriyle sona eren Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından maçı değerlendirdi. Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade eden Cocu, şöyle konuştu: "Konyaspor güçlü bir takım. Dolu bir statta oynuyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz durum belliydi. Galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Üzerimizde çok büyük baskıyla sahaya çıktık. Daha önce takım halinde fikir birliğine varmıştık aslında. Sahaya çıkacağız, takımımız için her şeyi vereceğiz diyerek sahaya çıktık. Diğer maçlara kıyasla çok daha fazla ofansif oynamadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu akşam şöyle bir seçim yaptık, doğru anda baskı yapacağız ve kompakt olacağız. Bunu da sahada başardığımızı gördük. Harika bir gol attık ve kalitemizi gösterdik. İki yeni oyuncumuz vardı sahada, onların da hem takıma, hem de arkadaşlarına adapte olabildiğini gördük. Kaptanımız liderliğinde bu galibiyeti aldık. Biraz da dürüst olmak gerekirse bazen şanslı olduğunuz anlar vardır. Bundan önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans, bu akşam yanımızdaydı ve önemli bir galibiyet aldık.''

Cocu, önümüzdeki hafta oynayacak Beşiktaş maçının sorulması üzerine perşembe günü oynayacakları Dinamo Zagreb maçını düşündüklerini söyledi.

Lige takımda iyi bir denge kurarak başladıklarını belirten Cocu, satılan iki oyuncunun takımın kalbini etkilediğini gördüğünü belirtti. Bugün oynanan maçta ise dengeyi sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Cocu, ''Ne çok ofansif, ne çok defansif değerlendirebileceğimiz bir oyunu sahaya yansıttık. Yeni oyuncularımız var. Yeni oyuncularımızın farklı özellikleri var. Bu akşam bir dengeyi yakaladığımızı gösterdiğimize inanıyorum" dedi.