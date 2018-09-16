Sivasspor - BB Erzurumspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlıyor.
Saat 17:00'da bşlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
5' Scuk (pen)
Robinho'nun 32. dakikada attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.
35' Emre Kılınç
KADROLAR
Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Kone
BB Erzurumspor: İbrahim Sehic, Egemen, Schwechlen, Sunu, Taylan Antalyalı, Lennart Thy, Emrah Başsan, Auremir, Tshabalala, Lokman, Scuk