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- BB Erzurumspor [CANLI]

'in 5. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 17:37
Sivasspor - BB Erzurumspor [CANLI]

'in 5. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

Saat 17:00'da bşlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR 1-1 BB ERZURUMSPOR

5' Scuk (pen)
Robinho'nun 32. dakikada attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.
35' Emre Kılınç

KADROLAR

Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Kone

BB Erzurumspor: İbrahim Sehic, Egemen, Schwechlen, Sunu, Taylan Antalyalı, Lennart Thy, Emrah Başsan, Auremir, Tshabalala, Lokman, Scuk

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Sivasspor - BB Erzurumspor [CANLI]
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