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Son dakika: 'da dönemi sona erdi

ekiplerinden , teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 18:36
Son dakika: Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi

'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanında 1-0 mağlup olan 'da Bosna Hersekli teknik direktör 'in görevine son verildi.

Perşembe günü kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Akhisarspor'da sezonun ilk 5 haftasında sadece 2 puan alınmasının ardından Safet Susic'le karşılıklı olarak anlaşıldı ve yollar ayrıldı.

Akhisarspor'da teknik direktör arayışlarına hemen başlandığı öğrenildi. Ege ekibinde Krasnodar'la oynanacak maça kadar yeni teknik adamın takımın başına geçmesi bekleniyor.

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Son dakika: Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi
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