Son dakika: Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanında 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic'in görevine son verildi.

Perşembe günü kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Akhisarspor'da sezonun ilk 5 haftasında sadece 2 puan alınmasının ardından Safet Susic'le karşılıklı olarak anlaşıldı ve yollar ayrıldı.

Akhisarspor'da teknik direktör arayışlarına hemen başlandığı öğrenildi. Ege ekibinde Krasnodar'la oynanacak maça kadar yeni teknik adamın takımın başına geçmesi bekleniyor.