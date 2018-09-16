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, 'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında şampiyonada aynı grupta yer aldığı 'yı 89-51 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 23:52
Türkiye, Nijerya'yı farklı geçti

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Işıl Alben, Bahar Çağlar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk beş dakikayı 14-6 önde geçti. Hücumda etkili oynayan ay yıldızlılar ilk çeyreği 27-16 önde kapattı. İlk çeyrekteki etkili performansını ikinci çeyrekte de sürdüren A Milli Takım, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki etkili performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren milliler sert bir savunma yaparak rakibinin sadece 7 sayı bulmasına izin verdi. Ay yıldızlılar, hücumda etkili performansına devam etti ve üçüncü çeyreği 34 sayı farkla 71-37 önde geçti. Maç boyunca sergilediği üstün performansını son periyotta da sürdüren Potanın Perileri, karşılaşmadan 89-51'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu arada Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün'ün de karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 19 Eylül'de şampiyonanın düzenleneceği İspanya'nın Tenerife adasına gidecek.

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Türkiye, Nijerya'yı farklı geçti
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