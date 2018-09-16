Yasin Öztekin ‘Göz’e girdi

Beşinci haftaya kadar ligde sadece tek galibiyeti bulunan ve bunu da Fenerbahçe karşısında alan Göztepe
, sahasında oynadığı maçta Kayserispor
'u 2-0 mağlup etti. 18. dakikada sol kanattan Traore'nin yaptığı ortada Yasin Öztekin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Bu golden iki dakika sonra ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Alpaslan kaleci Lung'u avladı: 2-0. İkinci yarıda da Göztepe oyunun üstünlüğünü eline aldı. 53'te Borges'in pasında topla buluşan Jerome kaleyi düşündü, Lung golü son anda önledi.
54'te Castro rakibini harika bir çalımla geçip şutunu çekti yine Lung başarılıydı. GÖZTEPE-KAYSERİ: 2-0
STAT:
Bornova GOLLER: Yasin Öztekin
(Dk.18), Alpaslan Öztürk
(Dk.20) SARI KARTLAR:
Alpaslan Öztürk / Mensah, Rotman GÖZTEPE:
Beto 7, Gassama 7, Titi 6, Reis 7, Traore 6, Halil 7, Alpaslan 7 (Dk.66 Tayfur 6), Borges 7, Yasin 8 (Dk.89 Yalçın ?), Castro 7, Jerome 6 (Dk.79 Cikalleshi 5) KAYSERİSPOR:
Lung 6, Tiago Lopes 4, Kana Bıyık 4 (Dk.46 Levent 5), Sapunaru 4, Atila Turan 5, Deniz Türüç 4 (Dk.69 Gyan 5), Mensah 4, Rotman 4, Bilal Başacıkoğlu
5 (Dk.78 Varela ?), Chery 4, Umut Bulut
5 HAKEMLER:
Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek