Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yasin Öztekin ‘Göz’e girdi

‘Göz’e girdi

, ’u evinde Galatasaray’dan gelen Yasin’in bir gol, bir asistiyle devirip 2. galibiyetini aldı

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yasin Öztekin ‘Göz’e girdi
Beşinci haftaya kadar ligde sadece tek galibiyeti bulunan ve bunu da Fenerbahçe karşısında alan , sahasında oynadığı maçta 'u 2-0 mağlup etti. 18. dakikada sol kanattan Traore'nin yaptığı ortada Yasin Öztekin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golden iki dakika sonra ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Alpaslan kaleci Lung'u avladı: 2-0. İkinci yarıda da Göztepe oyunun üstünlüğünü eline aldı. 53'te Borges'in pasında topla buluşan Jerome kaleyi düşündü, Lung golü son anda önledi. 54'te Castro rakibini harika bir çalımla geçip şutunu çekti yine Lung başarılıydı.

GÖZTEPE-KAYSERİ: 2-0
STAT: Bornova GOLLER: (Dk.18), (Dk.20) SARI KARTLAR: Alpaslan Öztürk / Mensah, Rotman
GÖZTEPE: Beto 7, Gassama 7, Titi 6, Reis 7, Traore 6, Halil 7, Alpaslan 7 (Dk.66 Tayfur 6), Borges 7, Yasin 8 (Dk.89 Yalçın ?), Castro 7, Jerome 6 (Dk.79 Cikalleshi 5)
KAYSERİSPOR: Lung 6, Tiago Lopes 4, Kana Bıyık 4 (Dk.46 Levent 5), Sapunaru 4, Atila Turan 5, Deniz Türüç 4 (Dk.69 Gyan 5), Mensah 4, Rotman 4, 5 (Dk.78 Varela ?), Chery 4, 5
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasin Öztekin ‘Göz’e girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN