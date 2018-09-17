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A , ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, ’de Bosna-Hersek ile bir özel karşılaşma oynayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 13:53
A Milli Takım, Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, ile 'de oynanacak hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.

A MİLLİLER, 6. KEZ BOSNA'YA KARŞI

Türkiye ile Bosna-Hersek A lar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.

İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

16 Ağustos 2000 - Bosna-Hersek: 1 Türkiye: 1
2 Haziran 2007 - Bosna-Hersek: 3 - Türkiye: 2
21 Kasım 2007 - Türkiye: 1 - Bosna-Hersek: 0
11 Ekim 2008 - Türkiye: 2 - Bosna-Hersek: 1
9 Eylül 2009 - Bosna-Hersek: 1 - Türkiye: 1

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A Milli Takım, Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak
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