A Milli Takım, Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile Rize'de oynanacak hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.



A MİLLİLER, 6. KEZ BOSNA'YA KARŞI

Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.

İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



16 Ağustos 2000 - Bosna-Hersek: 1 Türkiye: 1

2 Haziran 2007 - Bosna-Hersek: 3 - Türkiye: 2

21 Kasım 2007 - Türkiye: 1 - Bosna-Hersek: 0

11 Ekim 2008 - Türkiye: 2 - Bosna-Hersek: 1

9 Eylül 2009 - Bosna-Hersek: 1 - Türkiye: 1