Fenerbahçe
, Teknik Direktör Cocu, maç sonu şanslı olduklarını söyledi. Hollandalı teknik adam, "
Güzel bir akşamdı ama tabi oyunumuzu geliştirebiliriz. Yeni oyuncularımız vardı. Jailson ve Benzia'nın ne tip oyuncular olduğunu görmek beni mutlu etti. Şuna kesinlikle eminim, biz hala gelişebiliriz. Maçlar yaptıkça, haftalar boyunca idmanlarımızı sürdürdükçe gelişeceğiz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
dedi. Cocu bir itirafta da bulunarak, "Dürüst olmak gerekirse şanslıydık. Ancak harika bir gol attık. Benzia'nın nasıl bir vizyona sahip olduğunu gösterdiği bir goldü. Eljif Elmas
'ın orada olduğunu biliyordu. Maçtan önce son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi göstermiştik. Ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu söylemek imkansız. Yeni transferlerimiz zeki ve kaliteli oyuncular, çok daha hızlı adapte olacaklardır. En hızlı şekilde uyum sağlayacaklarını düşünüyorum"
diye konuştu. "TAKIMI TANIMAM LAZIM"
Konya deplasmanında golün asistini yapan yeni isimlerden Yassine Benzia kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Çok iyi bir akşamdı. Ligde ilk haftadan bu yana galibiyet alamamıştık. Hem benim için, hem de takım için güzel bir akşam oldu.
Sadece 3-4 antrenman yaptım takımla. Takım arkadaşlarımı tanımak için fazla fırsat bulamadım.
Ancak futbol evrensel bir oyun ve futbolun dili her yerde aynı. Takımın özelliklerini daha iyi tanımam gerekiyor.
Bazı oyuncular ayağına, bazı oyuncular koşu yoluna top ister. Zaman içerisinde daha iyi tanıyacağım takım arkadaşlarımı." TRİBÜNLER ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMADI! Konyaspor
yönetiminin maçın hasılatını Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını açıklamasının ardından taraftarlar çağrıya tam destek verdi. Dün tribünler tamamen doldu. Fenerbahçe taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. MEHMET TOPAL NE YAPTI?
Grip olduğu için hafta içi bazı antrenmanları kaçıran Mehmet Topal
dün Konya'da 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli yıldız ilk yarı 8 pas hatası ile dikkat çekti. 27
İSABETLİ PAS 12
İKİLİ MÜCADELE 8
KAZANILAN İKİLİ MÜC. JOSEF'TEN ELJİF'E TEBRİK PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'ye
Konya galibiyetini getiren Eljif Elmas'a eski takım arkadaşı Josef de Souza'dan tebrik geldi. Souza, sosyal medya hesabından genç oyuncunun fotoğrafını paylaşıp, "Bravo Bambino" notunu düştü. Bambino İtalyanca'da erkek çocuk anlamında kullanılıyor. BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORUZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, gelecek haftaki Beşiktaş
derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özsoy, "Belli vaatlerle geldik, geçmişle ilgili devam edecek sıkıntılar olacağını düşünmüyorum. Fikret Bey buyursun gelsin, yönetim kurulunda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Fenerbahçe taraftarı büyüktür, küfür etmez diyoruz. Kendinize yapılmasını istemediğinizi karşıya yapmayın diyoruz" dedi.