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Son dakika haberi: Lokomotiv maçı yayın kanalı! Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları için heyecan başlıyor. Temsilcimiz , kendi sahasında Lokomotiv ’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım yeni sezona da iyi başladı. Şimdi ise Avrupa’da yine destan yazmak istiyor. Öte yandan maç öncesi son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken ‘Galatasaray Lokomotiv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda’ sorusunun yanıtı futbol seveler tarafından sık sık araştırılıyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayıncı kuruluşu belli oldu mu? Bu önemli mücadelenin yayın kanalı merakla bekleniyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:14
Son dakika haberi: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı! Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda?

, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. D grubunda mücadele edecek olan sarı kırmızılı takım ilk maçında Lokomotiv ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça sayılı günler kala son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken yayın kanalı da merak konusu. Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda sorusunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına sayılı günler kala heyecan dorukta. Dev mücadele 18 Eylül'de oynanacak ve 22:00'da başlayacak. Peki yayın kanalı belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

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Son dakika haberi: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı! Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda?
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