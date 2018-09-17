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: Karakter gösteren oyucularımı kutluyorum

Aytemiz spor teknik direktörü , 'in 5. haftasında 'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 23:38
Mesut Bakkal: Karakter gösteren oyucularımı kutluyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz spor Teknik Direktörü , rakipleri 'un son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biri olduğunu aktardı. Rakip kadroda bazı oyunculara dikkat çeken Bakkal, "Özellikle, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliği olan bir takımdı. Özellikle son haftalarda bu yüzde 65'leri bulmuştu. Ancak biz de geriye koşuda ligde liderdik. Geriye yerleşmeyi en yapan bizdik ama burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalıştık" dedi.

"BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapmaları istekleri inanılmaz olduğunu belirten Bakkal, "Onlara teşekkür ediyorum. Bunu yaptıktan sonra da Efe, Ceyhun, Lucas ile dönen topları alarak sonuca gitmeyi başardık. Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor. Hayırlı olsun, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet, iyi oldu. Devam edeceğiz. Güzel bir puan 6 puan. Daha iyisini yapabilirdik ama 3 haftadan sonra kafayı kaldırık ve 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum" diye konuştu.

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Mesut Bakkal: Karakter gösteren oyucularımı kutluyorum
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