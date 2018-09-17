Rize’de kimse gülmedi

Süper Lig
'in ilk 4 haftasında galibiyetle tanışamayan iki ekip Rize
'de karşı karşıya geldi. Rizespor, sahasında Bursaspor
'u ağırladı. Maçın 16. dakikasında Bursaspor'un yeni transferi Sakho, Lima'nın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ağları havalandırdı: 1-0. Mücadelenin 30. dakikasında yine Sakho ağları buldu ancak VAR ofsayt uyarısı verdi gol iptal edildi.
İkinci yarı girişimlerini artıran ev sahibi, 58'de Boldrin'in defanstan seken topu tamamlamasıyla skorda dengeyi sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımda galibiyeti getirecek golü arasa da sonuca ulaşamadı.