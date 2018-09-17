Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rize’de kimse gülmedi

’de kimse gülmedi

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Rize’de kimse gülmedi
'in ilk 4 haftasında galibiyetle tanışamayan iki ekip 'de karşı karşıya geldi. Rizespor, sahasında 'u ağırladı. Maçın 16. dakikasında Bursaspor'un yeni transferi Sakho, Lima'nın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ağları havalandırdı: 1-0. Mücadelenin 30. dakikasında yine Sakho ağları buldu ancak VAR ofsayt uyarısı verdi gol iptal edildi. İkinci yarı girişimlerini artıran ev sahibi, 58'de Boldrin'in defanstan seken topu tamamlamasıyla skorda dengeyi sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımda galibiyeti getirecek golü arasa da sonuca ulaşamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de kimse gülmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN