Sivassporlu taraftarlar mezarları başında anıldı

Türk futbol tarihinin "en kara günü" olarak kayıtlara geçen, 17 Eylül 1967 tarihinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta çıkan tribün olayları sonucu 43 kişi hayatını kaybetti.

O dönemde Sivasspor'da futbolculuk yapan Selahattin Elbay ve bir grup taraftar, tribün olaylarında yaşamını yitirenleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunun kabri başında andı. Taraftarlar mezarları tek tek ziyaret ederek dua etti.

O tarihte Kayserispor-Sivasspor maçını tribünden izleyen Hikmet Keser, "Olaylarda taşkınlıklardan kendimizi korumak için çıkış kapısına yöneldik. Kapı içeriye doğru açılıyordu. Dışarıya açamadık. Orada sıkışan, maalesef üzülerek söylüyorum ki 43 taraftarımızı kaybettik. Olayın ardından ağlayarak, üzülerek memleketimize döndük. Unutamıyoruz, unutamayız" dedi.

O dönem Sivasspor forması giyen Selahattin Elbay ise, "Bu istenmeyen olaylarda 43 taraftar için tekrar burada ruhlarına fatiha okumaya geldik. Mekanları cennet olsun. Böyle olayların tekrar yaşanmaması en büyük dileğimizdir. Bizim amacımız bu olayları tekrar ateşlemek değil, sporun kardeşlik, dostluk ve barış olduğunu ifade etmektir. Ölenlere rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.