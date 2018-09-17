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Son dakika haberi: maçı hangi kanalda? - Galatasaray L. Moskova maçı yayın kanalı!

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz , D grubunda ilk sınavına çıkıyor. Bu önemli mücadeleye sayılı günler kala sarı kırmızılı takım taraftarı geri sayıma başladı. Maç öncesi son dakika gelişmelerini takip edenler ‘Galatasaray maçı hangi kanalda’ sorusunun da yanıtını araştırıyor. Teknik Direktör Fatih Terim ve öğrencileri bu zorlu sınavda kendi sahasında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın kanalı ile ilgili son detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 16:58
Son dakika haberi: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? - Galatasaray L. Moskova maçı yayın kanalı!

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi heyecan dorukta. , kendi sahasında ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri üç puan alarak güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan 'Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda' cevabı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı ile ilgili son dakika gelişmelerini burada bulabileceksiniz. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D grubunda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahası ve seyircisi önünde uzun bir aranın ardından sahne alıyor. Rakip ise Rusya ekibi Lokomotiv Moskova. Bu önemli mücadele öncesi Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yayın kanalı merak konusu oldu. İşte son ayrıntılar…

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Son dakika haberi: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? - Galatasaray L. Moskova maçı yayın kanalı!
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