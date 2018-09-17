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UEFA'dan 'ya görev

, UEFA Avrupa Ligi'ndeki - maçını yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 13:44
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem 'yı UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Ukrayna'nın takımı ile Kazakistan temsilcisi arasında yapılacak maçta görevlendirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Halis Özkahya, 20 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta düdük çalacak.

Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. İlave yardımcı hakemliğini Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy'un üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Kerem Ersoy olacak.

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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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